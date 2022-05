Milan | Pioli stasera a “Che tempo che fa” da Fazio | orario | diretta tv e streaming

(Di domenica 29 maggio 2022) Stefanoè uno degli ospiti più attesi di “Cheche fa”, domenica 29 maggio. Il tecnico delcampione d’Italia sarà infatti tra i protagonisti della trasmissione condotta da Fabio, indalle ore 20 su Rai 3. Non è chiara la scaletta per capire con esattezza a che orainterverrà in studio, ma sicuramente sarà nella prima parte della trasmissione che dura fino alle 23:30 con il “tavolo”. Disponibile ovviamente anche lasu RaiPlay, con Sportface che a ogni modo vi terrà aggiornati sulle dichiarazioni di. SportFace.

sbonaccini : Da Reggiolo sul tetto d’Europa. Primo allenatore a vincere 4 Champions League: grandissimo Carlo Ancelotti! Dopo… - repubblica : Scudetto Milan, rubata la medaglia di Pioli: 'Restituitemela, è l'unica che ho' [dal nostro inviato Enrico Currò] - acmilan : ??? Stefano Pioli: “Abbiamo scritto una storia d’amore unica. La felicità è amore, nulla di più. E io sono innamorat… - pbrex668 : RT @LucaManinetti: ??Domenica a @chetempochefa parlerà Stefano #Pioli, racconti sul 1??9?????? #Milan ma non solo - YBah96 : RT @JioH501: I Simpsons avevano predetto il Milan di Pioli -

In studio anche l'allenatore delStefano, che ha portato la società rossonera a vincere lo scudetto numero 19, a undici anni di distanza dall'ultimo.è stato eletto anche miglior ...Leao, rinnovo urgente: le due big all'assalto Rafael Leao si è dimostrato essere un giocatore imprescindibile per ildi Stefano. Le sue prestazioni hanno trascinato tante volte il...Hernan Crespo dà il suo consiglio a Zaniolo. Intervistato dalla "Gazzetta dello Sport", l'ex attaccante del Milan ha caldeggiato l'ipotesi rossonera per il trequartista della Roma. Di seguito la sua i ...Stefano Pioli ospite di Che tempo che fa , la trasmissione della domenica sera di Rai3 condotta da Fabio Fazio, in cui racconterà la sua ...