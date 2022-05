Milan, il piano per blindare Tonali: c'è l'incontro con l'agente Riso, i dettagli (Di domenica 29 maggio 2022) Il calciomercato si infiamma. Il Milan, dopo essersi laureato campione d’Italia per la 19esima volta nella sua storia, si muove sia per... Leggi su calciomercato (Di domenica 29 maggio 2022) Il calciomercato si infiamma. Il, dopo essersi laureato campione d’Italia per la 19esima volta nella sua storia, si muove sia per...

Advertising

cmdotcom : #Milan, il piano per blindare #Tonali: c'è l'incontro con l'agente Riso, i dettagli - sportli26181512 : Milan, il piano per blindare Tonali: c'è l'incontro con l'agente Riso, i dettagli: Il calciomercato si infiamma. Il… - MauNi90 : @gpazzaglia71 @MatteoAndreoni Con un Milan di scappati di casa fece comunque un terzo posto, beh pian piano il cent… - MilanNewsit : LIVE MN - Milan, Pioli ospite a 'Che tempo che fa': tutte le dichiarazioni in diretta - angeloinitaly : RT @MilanNewsit: Champions League, il Milan sarà in prima fascia: le potenziali avversarie della prossima stagione -