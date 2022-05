(Di domenica 29 maggio 2022) “Quando sei competitivo con il tuo club e ci sono le possibilità di giocare anche per la Nazionale, sarei bugiardo a dire che non...

Advertising

SkySport : Milan, Giroud: 'Non potevo sognare stagione migliore' #SkySport #Milan #Giroud - AlfredoPedulla : #Pioli, #Ibra, #Leao, #Theo, #Tonali, #Maignan, #Tomori, #Giroud, tutti. Ma questo ???? #Milan ha un nome e un cognom… - Gazzetta_it : Gol! Sassuolo - Milan 0-1, rete di Giroud O. (MIL) - sportli26181512 : Milan, Giroud: ‘Coppa del Mondo? Vedremo tra 5 mesi’: “Quando sei competitivo con il tuo club e ci sono le possibil… - Ticinonline : «Non tutto era scritto, Shevchenko mi ha scaldato il cuore» #milan #scudetto #oliviergiroud -

' Sono semplicemente onorato di essere entrato nella storia del. Il titolo conquistato mi ricorda la vittoria a sorpresa con il Montpellier (in cuiè stato grande protagonista) della ...Commenta per primo Nel corso di una intervista a Telefoot, Oliverha raccontato: : 'L'assist di Leao ha fatto la differenza, non mi sono fatto domande e ho tirato subito. Quando ho visto la palla in rete è stata un'emozione pazzesca ma anche un sollievo. ...L'attaccante francese è tornato sulla magica cavalcata che ha portato i rossoneri a conquistare il 19esimo Scudetto ...Olivier Giroud ha parlato delle reti che hanno permesso al Milan di trionfare nell'ultima sfida di Serie A contro il Sassuolo ...