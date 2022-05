Milan, Giroud: “Che emozione il primo gol a Reggio. Ibra è il motore” (Di domenica 29 maggio 2022) Ai microfoni di telefoot Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato della sua stagione e della possibilità di giocare il mondiale con la Francia. Leggi su pianetamilan (Di domenica 29 maggio 2022) Ai microfoni di telefoot Olivier, attaccante del, ha parlato della sua stagione e della possibilità di giocare il mondiale con la Francia.

Advertising

SkySport : Milan, Giroud: 'Non potevo sognare stagione migliore' #SkySport #Milan #Giroud - AlfredoPedulla : #Pioli, #Ibra, #Leao, #Theo, #Tonali, #Maignan, #Tomori, #Giroud, tutti. Ma questo ???? #Milan ha un nome e un cognom… - Gazzetta_it : Gol! Sassuolo - Milan 0-1, rete di Giroud O. (MIL) - sportli26181512 : Giroud: 'Bellissimo vincere lo Scudetto con il Milan, è tutto come in un sogno': Olivier Giroud ha rilasciato un'in… - yassine01937035 : RT @MilanNewsit: Giroud: 'Bellissimo vincere lo Scudetto con il Milan, è tutto come in un sogno' -