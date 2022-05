Milan | dalle parole ai fatti | video a sorpresa e tifosi increduli

Advertising

AntoVitiello : Domani, lunedì 23 maggio, a partire dalle ore 18 circa è previsto un saluto della squadra Campione d’Italia ai prop… - Rafaelone : @Ibra_official Tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, un corpo solo in te. Il Signore riceva dalle tue mani q… - IlgoldiDhorasoo : @milan_corner altra mamma dalle forme mefistofeliche e nutrice delle peggiori figure bibliche. A te auguro 7 fig… - owenbuzzo : @PDTSMN Infatti siamo arrivati all’ultima partita a 2 punti dal Milan, dalle mie parti è chiara indicazione di aver… - luigiscortecci : RT @pierangelo1982: è meraviglioso vedere gente come #Cardinale e #Elliott prendere lezioni di business da Ravezzani, Festa e fantomatici a… -

A partireore 20.00 inizierà la carrellata di ospiti di primo livello che si alterneranno ... ci sarà anche un altro ospite molto atteso, ovvero l'allenatore delStefano Pioli . E' proprio ...Il tecnico delcampione d'Italia sarà infatti tra i protagonisti della trasmissione condotta da Fabio Fazio, in direttaore 20 su Rai 3. Non è chiara la scaletta per capire con esattezza ...Arrivano conferme su Renato Sanches. L'operazione tra i due club dovrebbe chiudersi a breve secondo i media spagnoli.Il Milan e la Champions League hanno un rapporto speciale: riviviamo il settimo trionfo europeo dei rossoneri con Ancelotti in panchina ...