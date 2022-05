Milan, Crespo: “La prima mossa il rinnovo di Maldini e Massara” (Di domenica 29 maggio 2022) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante Hernan Crespo ha detto la sua sulle mosse della nuova proprietà del Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 29 maggio 2022) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante Hernanha detto la sua sulle mosse della nuova proprietà del

Advertising

mvcalcio : RT @MilanNewsit: Crespo su Zaniolo: 'Se dovesse andare al Milan dovrà adeguarsi ai rossoneri, non il contrario' - sportli26181512 : Crespo su Zaniolo: 'Se dovesse andare al Milan dovrà adeguarsi ai rossoneri, non il contrario': Intervistato alla G… - PagineRomaniste : #Crespo: '#Zaniolo perfetto per il gioco di Pioli. Il #Milan sarebbe un salto di qualità' #ASRoma… - MilanNewsit : Crespo su Zaniolo: 'Se dovesse andare al Milan dovrà adeguarsi ai rossoneri, non il contrario' - PianetaMilan : .@acmilan , #Crespo : “La prima mossa il rinnovo di #Maldini e #Massara ” #ACMilan #Milan #SempreMilan -