Advertising

stebellentani : @matteograndi Io non penso sia un miracolo, anzi. Penso (ed è una critica all’Inter, non al Milan) che il derby vin… - matteograndi : @stebellentani Se dopo due stagioni al vertice, squadra che ha fatto più punti di tutti nel 2022 si parla ancora di… - sbonaccini : Da Reggiolo sul tetto d’Europa. Primo allenatore a vincere 4 Champions League: grandissimo Carlo Ancelotti! Dopo… - saelemaekers7 : RT @cmdotcom: #Milan, che battaglia con il #Newcastle per #Botman: la reazione di #Maldini alla nuova offensiva - LucaNunziata2 : @TeofiloSteven Teo voglio che mi scrivi i nomi del mercato del Milan, quelli che pensi possano arrivare -

Il palmares diventa sempre più ricco: la quarta Champions personale consacra il trionfo di Carlo Ancelotti , un tecnico amato e vincente in tutt'Europain Italia ha vinto però solo al, con due secondi posti alla Juve e un anno e mezzo controverso a Napoli, quando fu esonerato da Aurelio De Laurentiis.... Bellanova è però in grado anche di giocare come terzino in una difesa a quattro, ruoloha spesso ricoperto sia nelle giovanili delnelle nazionali di categoria. Nedved e Cherubini © ...(TUTTO mercato WEB) L’unico manager di casa Milan che. ha incontrato il futuro proprietario è stato Gazidis durante la due diligence. Con una sola avvertenza per il futuro: Gerry Cardinale non è tipo ...Con una sola avvertenza per il futuro: Gerry Cardinale, 20 anni di attività alla Goldman Sachs, banca d’affari americana, non è tipo da consentire strappi alle regole” Con una sola avvertenza per il f ...