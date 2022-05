Milan, a breve il cambio di proprietà. Tanto mercato in vista per il Diavolo (Di domenica 29 maggio 2022) Il Milan è pronto ad avere un nuovo proprietario, mentre si preannuncia un mercato estivo incandescente quello del Diavolo Leggi su pianetamilan (Di domenica 29 maggio 2022) Ilè pronto ad avere un nuovo proprietario, mentre si preannuncia unestivo incandescente quello del

Advertising

AntoVitiello : ?? Tutto pronto per il cambio di proprietà del #Milan. Le firme per la cessione del club a #RedBird potrebbero esser… - calciomercatoit : ??ESCLUSIVO #Milan | Accelerata per l'olandese #NoaLang, da tempo nel mirino: a breve incontro con il suo agente. Ro… - AntoVitiello : Operazione definitivamente tramontata. Elliott a breve chiuderà con Red Bird Capital .... #Milan - ManuFilippone95 : RT @AntoVitiello: ?? Tutto pronto per il cambio di proprietà del #Milan. Le firme per la cessione del club a #RedBird potrebbero essere annu… - PianetaMilan : .@acmilan , a breve il cambio di proprietà. Tanto mercato in vista per il Diavolo #ACMilan #Milan #SempreMilan -