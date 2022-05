Pubblicità

infoitinterno : Migranti: assegnato 'porto sicuro' Pozzallo a Ocean Viking: in 294 sbarcheranno dopo 10 giorni - RoccoOriginal1 : RT @MediasetTgcom24: Ocean Viking, assegnato 'porto sicuro': migranti sbarcano a Pozzallo #pozzallo #migranti #oceanviking - Roberta56439869 : RT @MediasetTgcom24: Ocean Viking, assegnato 'porto sicuro': migranti sbarcano a Pozzallo #pozzallo #migranti #oceanviking - ItalicaTestudo : RT @MediasetTgcom24: Ocean Viking, assegnato 'porto sicuro': migranti sbarcano a Pozzallo #pozzallo #migranti #oceanviking - Domenic20508867 : RT @MediasetTgcom24: Ocean Viking, assegnato 'porto sicuro': migranti sbarcano a Pozzallo #pozzallo #migranti #oceanviking -

...a bordo quasi 300. L'epilogo ha iniziato a prendere forma nella serata di domenica, quando il Viminale ha dato il definitivo via libera allo sbarco in territorio italiano. Il porto...Sbarcheranno oggi a Pozzallo i 294che da dieci giorni sono a bordo della Ocean Viking della organizzazione umanitaria Sos Mediteranee. L'indicazione del 'porto sicuro' da parte delle autorità italiane è arrivata in serata; l'...Sbarcheranno tra poche ore a Pozzallo i 294 migranti che da dieci giorni sono a bordo della Ocean Viking della organizzazione umanitaria Sos Mediteranee. L'indicazione del 'porto sicuro' da parte dell ...Attualmente nell’hotspot di Pozzallo vi sono una sessantina di migranti, 14 nuclei familiari. L’imbarcazione, che attendeva da 10 giorni l’assegnazione di un porto di sbarco, ha ottenuto, ieri sera, d ...