Messa in tv oggi domenica 29 maggio 2022: orari, canale e diretta streaming (Video) (Di domenica 29 maggio 2022) Messa in tv domenica 29 maggio 2022. Torna, come ogni domenica, l’appuntamento imperdibile per i fedeli, quello della Messa. Molti potranno andare in chiesa, altri dovranno ‘accontentarsi’ della liturgia in diretta tv (o streaming). Ecco dove seguirla, gli orari e il canale per restare sempre aggiornati. Messa in tv 29 maggio 2022: dove vederla e a che ora Su Rai 1 dopo il programma A sua Immagine condotto da Lorena Bianchetti, andrà in onda alle 10.55 la Santa Messa dalla Cattedrale Santa Maria del popolo di Cittaducale, in provincia di Rieti. Alle 12.00, poi, ci sarà il classico appuntamento con la Recita del Regina Coeli in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 29 maggio 2022)in tv29. Torna, come ogni, l’appuntamento imperdibile per i fedeli, quello della. Molti potranno andare in chiesa, altri dovranno ‘accontentarsi’ della liturgia intv (o). Ecco dove seguirla, glie ilper restare sempre aggiornati.in tv 29: dove vederla e a che ora Su Rai 1 dopo il programma A sua Immagine condotto da Lorena Bianchetti, andrà in onda alle 10.55 la Santadalla Cattedrale Santa Maria del popolo di Cittaducale, in provincia di Rieti. Alle 12.00, poi, ci sarà il classico appuntamento con la Recita del Regina Coeli in ...

