Mercato Milan – Botman il primo obiettivo, Bremer l’alternativa (Di domenica 29 maggio 2022) Il Mercato del Milan ruota intorno ai nomi di Botman e Bremer per il reparto difensivo: il primo è il vero obiettivo, il secondo l'alternativa. Leggi su pianetamilan (Di domenica 29 maggio 2022) Ildelruota intorno ai nomi diper il reparto difensivo: ilè il vero, il secondo l'alternativa.

Advertising

Gazzetta_it : Bremer, Sanches, Zaniolo: ecco la lista di Maldini per un Milan da Champions - FBiasin : Suma: 'Chiama tuo padre che celebriamo lo scudetto del #Milan in diretta!' Io: 'A tuo rischio e pericolo. Papà ti p… - CalcioNews24 : Dopo #Hauge potrebbero arrivare soldi da #Paquetà per il #Milan ?? - ASRInsider : #Veretout piace al Milan, questo si sa da tempo. Fra Cristante e Oliveira onestamente terrei lui. Altrimenti andrei… - ACMilanInside_ : Moncada vola in Argentina per un possibile nuovo obiettivo ????? ???? #acm #milaninside #mercato #rossoneri… -