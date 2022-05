Mercato – Inzaghi chiede Asslani per il centrocampo: a giorni incontro con il presidente dell’Empoli (Di domenica 29 maggio 2022) Kristjan Asllani richiesto da Simone Inzaghi per la sua Inter 2.0 Uno dei ruoli su cui l’Inter interverrà nel prossimo Mercato estivo sarà il centrocampo con la ricerca sempre aperta di un vice-Brozovic. In particolare per quel ruolo i dirigenti nerazzurri hanno ricevuto una richiesta da Simone Inzaghi che, secondo quanto riportato da La Repubblica, per quel ruolo vorrebbe Kristjan Asllani dell’Empoli. “L’Inter in questo momento è in pole: Inzaghi considera Asllani il perfetto vice Brozovic ed ha chiesto alla società di accelerare. L’ex allenatore della Lazio sta pensando, come alternativa, all’esperto Lucas Leiva, svincolato. Per Asllani in settimana sono previsti contatti tra Marotta e il presidente dell’Empoli, Corsi, per cercare una svolta ... Leggi su intermagazine (Di domenica 29 maggio 2022) Kristjan Asllani richiesto da Simoneper la sua Inter 2.0 Uno dei ruoli su cui l’Inter interverrà nel prossimoestivo sarà ilcon la ricerca sempre aperta di un vice-Brozovic. In particolare per quel ruolo i dirigenti nerazzurri hanno ricevuto una richiesta da Simoneche, secondo quanto riportato da La Repubblica, per quel ruolo vorrebbe Kristjan Asllani. “L’Inter in questo momento è in pole:considera Asllani il perfetto vice Brozovic ed ha chiesto alla società di accelerare. L’ex allenatore della Lazio sta pensando, come alternativa, all’esperto Lucas Leiva, svincolato. Per Asllani in settimana sono previsti contatti tra Marotta e il, Corsi, per cercare una svolta ...

