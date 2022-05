Meloni, demagogia economica: 'Il governo vuole il sud povero per ricattarlo con il reddito di cittadinanza' (Di domenica 29 maggio 2022) Fratelli d'Italia cavalca la demagogia: "Sembra che al governo dei migliori piaccia un Sud Italia povero e senza lavoro". Lo scrive Giorgia Meloni in un post su Facebook, aggiungendo: "Ecco due esempi. Leggi su globalist (Di domenica 29 maggio 2022) Fratelli d'Italia cavalca la: "Sembra che aldei migliori piaccia un Sud Italiae senza lavoro". Lo scrive Giorgiain un post su Facebook, aggiungendo: "Ecco due esempi.

Advertising

globalistIT : - Antonius11 : @ComVentotene @La_manina__ La parola magica è #demagogia, quella che definisce Silvio, Meloni, Salvini & Co. Come n… - MustafaMond5 : @petergomezblog @fattoquotidiano Condivisibile il punto di vista della Meloni. Salvini come leader al governo ed al… - paolo_landolina : @EugenioCardi L'osservazione della Meloni è oggettiva ma, senza peccare di qualunquismo, tutti i governi precedenti… - andrevam83 : RT @senhor_destruid: @Ci1812 I grillini per quanto terribili avevano alcuni punti di governo, che son riusciti a realizzare. La meloni non… -