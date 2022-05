Melita Toniolo | la foto nella vasca lascia i fan senza fiato | Stupenda

Advertising

Sheva0007 : RT @dea_channel: buongiorno con la divina Melita Toniolo ?????????????? - Jeffry60779912 : RT @dea_channel: buongiorno con la divina Melita Toniolo ?????????????? - YBah96 : RT @Maicuntent1986: Mi ero perso il reel di Melita Toniolo su Instagram. Classe 86, unica della classe 86 che amo al mondo - Maicuntent1986 : Mi ero perso il reel di Melita Toniolo su Instagram. Classe 86, unica della classe 86 che amo al mondo - KL53016966 : RT @dea_channel: buongiorno con la divina Melita Toniolo ?????????????? -

La prima grande occasione si presenta con Chica, il suo primo singolo, nel cui video appare la bellissima. Il brano colpisce a tal punto che Chica diventa la sigla di Lucignolo, la ...condivide con i fan una foto mozzafiato che fa impazzire il web, per una come lei non esiste tempesta quando c'è il sole dentro Classe 1986, occhi verdi e capelli castani. Una donna ...Melita Toniolo ha praticamente acceso i fan con il suo ultimo scatto pubblicato su Instagram. La modella ha pubblicato una foto in costume che, praticamente ha scatenato le reazioni dei fan.Apre a Milano il secondo punto vendita de il “Panino Ignorante Gourmet”, il brand dello Chef Vittorio Gucci che ha rivoluzionato il modo di mangiare, con ricett ...