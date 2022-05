Maurizio Costanzo diretto su Raoul Bova: “La presenza di Terence Hill non potrà mai essere cancellata …” (Di domenica 29 maggio 2022) Raoul Bova lo conosciamo tutti per essere un noto attore italiano, il quale da un po’ di tempo a questa parte, ha preso il posto di Terence Hill in Don Matteo. Inizialmente, quando è stata annunciata la volontà di Terence di lasciare la serie televisiva da parte di Terence Hill,sembra che in tanti abbiano avuto il timore che Raoul non potesse essere all’altezza del suo ruolo. Molto probabilmente i telespettatori si erano tanto abituati alla presenza di Terence Hill che è stato il protagonista principale della serie targata Rai 1 per tanti anni, da non vedere nessun altro al suo posto. Don Matteo 13, successo oltre le aspettative record di ascolti A distanza di ... Leggi su baritalianews (Di domenica 29 maggio 2022)lo conosciamo tutti perun noto attore italiano, il quale da un po’ di tempo a questa parte, ha preso il posto diin Don Matteo. Inizialmente, quando è stata annunciata la volontà didi lasciare la serie televisiva da parte di,sembra che in tanti abbiano avuto il timore chenon potesseall’altezza del suo ruolo. Molto probabilmente i telespettatori si erano tanto abituati alladiche è stato il protagonista principale della serie targata Rai 1 per tanti anni, da non vedere nessun altro al suo posto. Don Matteo 13, successo oltre le aspettative record di ascolti A distanza di ...

Advertising

GoriRoberto1 : Mario DeFilippi famosa conduttrice transessuale, nota al popolo televisivo per i suoi show intellettolesi 'Saranno… - Io41881712 : @4_SONO_IO_DANI Maurizio Costanzo show ???? - GoriRoberto1 : Se esistono matrimoni bianchi vip? 'Certo sono sempre esistiti, già nell’antichità c’erano' – ha spiegato Alfonso… - Giusepp17251811 : RT @Pecjosef: @borghi_claudio Caro Onorevole, ha sentito cosa ha detto il Procuratore Gratteri a Maurizio Costanzo Show, non ha risparmiat… - AgenziaOpinione : RAI 1 – “ S’È FATTA NOTTE ” * « MAURIZIO COSTANZO OSPITERÀ IN STUDIO ROSANNA FRATELLO E CARLOTTA QUADRI, LUNEDÌ 30… -