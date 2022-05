Matrimonio gay: il 61,3% degli italiani dice sì (Di domenica 29 maggio 2022) Il 61,3% degli italiani dice sì al Matrimonio fra persone dello stesso sesso. Secondo il nuovo Rapporto Italia dell’Eurispes noi italiani siamo un popolo più aperto della nostra classe politica. Ad aprile dello scorso anno, infatti, solo il 26% dei cittadini si è detto contrario al DDL Zan, eppure quella legge è stata affossata in Senato. Dall’analisi è venuto fuori che gli italiani sono favorevoli anche all’eutanasia (74,9%), al testamento biologico (69,3%), alla “tutela giuridica delle coppie di fatto” (67,1%), al Matrimonio egualitario (61,3%), alle adozioni per single (55,8%), alla fecondazione eterologa (56,9%) ed alla legalizzazione della cannabis (52,3%). Al di sotto della maggioranza il favore alla legalizzazione della prostituzione (49,1%) ed alle adozioni ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 29 maggio 2022) Il 61,3%sì alfra persone dello stesso sesso. Secondo il nuovo Rapporto Italia dell’Eurispes noisiamo un popolo più aperto della nostra classe politica. Ad aprile dello scorso anno, infatti, solo il 26% dei cittadini si è detto contrario al DDL Zan, eppure quella legge è stata affossata in Senato. Dall’analisi è venuto fuori che glisono favorevoli anche all’eutanasia (74,9%), al testamento biologico (69,3%), alla “tutela giuridica delle coppie di fatto” (67,1%), alegualitario (61,3%), alle adozioni per single (55,8%), alla fecondazione eterologa (56,9%) ed alla legalizzazione della cannabis (52,3%). Al di sotto della maggioranza il favore alla legalizzazione della prostituzione (49,1%) ed alle adozioni ...

SimoneAlliva : Piccoli suggerimenti per i colleghi Si scrive Matrimonio egualitario non ?N?o?z?z?e? ?g?a?y? Non esistono le noz… - _LoZio : RT @SimoneAlliva: Piccoli suggerimenti per i colleghi Si scrive Matrimonio egualitario non ?N?o?z?z?e? ?g?a?y? Non esistono le nozze gay… - DelTeenager : @emmeft Yes, ed è anche un matrimonio gay! - Salepepe14 : RT @SimoneAlliva: Piccoli suggerimenti per i colleghi Si scrive Matrimonio egualitario non ?N?o?z?z?e? ?g?a?y? Non esistono le nozze gay… - AnnaIacomelli : RT @SimoneAlliva: Piccoli suggerimenti per i colleghi Si scrive Matrimonio egualitario non ?N?o?z?z?e? ?g?a?y? Non esistono le nozze gay… -