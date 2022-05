Martina Caironi firma il record mondiale nei 100 metri T63

(Di domenica 29 maggio 2022)riscrive nuovamente la storia dell’atletica leggera italiana. La 32enne di Bergamo ha infatti fatto impazzire il pubblico presente al Prefontaine Classicndo il nuovodel mondo nei 100T63. Al via della storica gara che ha preceduto la prova di Diamond League,non si è fatta intimorire dalla pioggia caduta lungo la pista di Eugene fermando il cronometro in 14”02. In grado di condurre la competizione sin dalla partenza, la portacolori delle Fiamme Gialle è riuscita a imporre un ritmo particolarmente elevato che le ha consentito di lasciarsi alle spalle la connazionale Monica Contrafatto (14”59). Un riscatto perche ha così migliorato di nove centesimi il primato iridato appartenente ad Ambra Sabatini e rilanciando così ...

... con ben 6 atlete sotto i 4'10" nei 1500m e 7 sopra i 19m nel Getto del Peso, anche la gara dei 100m Paralimpici è stata una delle più veloci mai corse con l'oro di Londra e Rio... tra l'altro il piede mi è stato regalato da una di loro, ma bisogna considerare che la protesi di Ambra (Sabatini, ndr) costa 60mila euro, la protesi di, ndr) forse 70. Quindi... Martina Caironi ha siglato il nuovo record del mondo sui 100 metri (categoria T63). L'azzurra si è esaltata sulla pista di Eugene, in un evento di contorno della Diamond League, e ha corso uno spettac...