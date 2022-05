Martina Caironi firma il record del mondo sui 100 metri T63 Superbo 14 02 a Eugene | superata Sabatini

(Di domenica 29 maggio 2022)ha siglato il nuovodelsui 100(categoria T63). L’azzurra si è esaltata sulla pista di, in un evento di contorno della Diamond League, e ha corso uno spettacolare 14.02. La 32enne ha migliorato il proprio personale di ben 35 centesimi ed è riuscita a riprendersi ildel, togliendo 9 centesimi al crono siglato da Ambraquando conquistò la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, battendo proprioe Monica Contraffatto (oggi seconda in 14.59). Atletica, Diamond League: Bromell vince il super 100 di, Crouser imperiale, sfilza di mondiali stagionaliha vinto due medaglie ...

con ben 6 atlete sotto i 4'10" nei 1500m e 7 sopra i 19m nel Getto del Peso, anche la gara dei 100m Paralimpici è stata una delle più veloci mai corse con l'oro di Londra e Rio tra l'altro il piede mi è stato regalato da una di loro, ma bisogna considerare che la protesi di Ambra (Sabatini, ndr) costa 60mila euro, la protesi di (ndr) forse 70.