Marea di italiani con un lavoro socialmente utile: precari da più di vent'anni solo per un sussidio (Di domenica 29 maggio 2022) C'erano una volta i lavoratori socialmente utili (Lsu). E 40 anni dopo ci sono ancora. Ma a differenza di chi tutti i mesi percepisce il reddito di cittadinanza senza sudare un nanosecondo e senza consumare una caloria, per percepire l'assegno di sussistenza loro devono fare qualcosa per la collettività. Erano giovani quando nel 1981 per la prima volta fu introdotta questa misura di welfare. Ma poiché nel nostro Paese non c'è nulla di più definitivo di ciò che è provvisorio ora hanno i capelli bianchi. Erano disoccupati e in un certo senso - tra un contratto e l'altro- lo sono ancora. Vengono impiegati per progetti con durata limitata. Con i contributi versati all'Inps c'è chi ha maturato il diritto alla pensione e chi la vede come un traguardo molto lontano. Ci si ricorda di loro soprattutto quando si avvicinano le elezioni. La Sicilia, dove tra poco ... Leggi su iltempo (Di domenica 29 maggio 2022) C'erano una volta i lavoratoriutili (Lsu). E 40dopo ci sono ancora. Ma a differenza di chi tutti i mesi percepisce il reddito di cittadinanza senza sudare un nanosecondo e senza consumare una caloria, per percepire l'assegno di sussistenza loro devono fare qualcosa per la collettività. Erano giovani quando nel 1981 per la prima volta fu introdotta questa misura di welfare. Ma poiché nel nostro Paese non c'è nulla di più definitivo di ciò che è provvisorio ora hanno i capelli bianchi. Erano disoccupati e in un certo senso - tra un contratto e l'altro- lo sono ancora. Vengono impiegati per progetti con durata limitata. Con i contributi versati all'Inps c'è chi ha maturato il diritto alla pensione e chi la vede come un traguardo molto lontano. Ci si ricorda di loro soprattutto quando si avvicinano le elezioni. La Sicilia, dove tra poco ...

Advertising

ClSiamoin : @EnricoLetta 'na marea di gente vedo,non vi passa x la testa che,ora come ora,delle vostre battaglie agli italiani… - MaxPar55 : @elevisconti Fa bene a vergognarsi ma questi non esisterebbero se il 30% degli italiani votanti non avesse mandato… - Mauro55245449 : @lui_vax @Corriere Sui mezzi è giusto perché oramai circola una marea di gente multirazziale ed italiani che non si… - DavideRanda : RT @Christi40404256: @Drittorovescio_ Capranica si sente Cristo nel tempio e non ha nessuna verità o finge pur sapendo che è da un po' di t… - Christi40404256 : RT @Christi40404256: @Drittorovescio_ Capranica si sente Cristo nel tempio e non ha nessuna verità o finge pur sapendo che è da un po' di t… -