Marcianise, centro benessere per incontri erotici: scatta blitz della Polizia (Di domenica 29 maggio 2022) All'esterno un centro benessere. All'interno un centro a luci rosse. E' quanto scoperto dai poliziotti del commissariato di Marcianise in via Matteotti. Marcianise, scoperto centro a luci rosse Il blitz è scattato venerdì pomeriggio lungo il corso. Dopo una serie di segnalazioni che registravano un insolito via-vai, anche di professionisti, nei pressi di un centro L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

