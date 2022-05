Mara Venier lascia tutti a bocca aperta: “Io non …” (Di domenica 29 maggio 2022) Mara Venier è una conduttrice di grande successo la quale sicuramente da diverso tempo tiene tutti in apprensione riguardo il suo futuro lavorativo e professionale. Soltanto qualche mese fa, pare che Mara avesse fatto intendere di essere pronta a lasciare Domenica in. Nello specifico pare che la conduttrice avesse fatto ben intendere di voler andare in pensione e quindi ritirarsi dalle scene. I telespettatori pare che non avessero preso molto bene questa notizia ma adesso potranno sicuramente tirare un sospiro di sollievo. È stato proprio nel corso di una delle ultime puntate di Domenica in che Mara Venier ha dato improvvisamente una notizia dicendo di non essere ancora pronta per la pensione. Mara Venier a Domenica In show la ... Leggi su baritalianews (Di domenica 29 maggio 2022)è una conduttrice di grande successo la quale sicuramente da diverso tempo tienein apprensione riguardo il suo futuro lavorativo e professionale. Soltanto qualche mese fa, pare cheavesse fatto intendere di essere pronta are Domenica in. Nello specifico pare che la conduttrice avesse fatto ben intendere di voler andare in pensione e quindi ritirarsi dalle scene. I telespettatori pare che non avessero preso molto bene questa notizia ma adesso potranno sicuramente tirare un sospiro di sollievo. È stato proprio nel corso di una delle ultime puntate di Domenica in cheha dato improvvisamente una notizia dicendo di non essere ancora pronta per la pensione.a Domenica In show la ...

Advertising

michele_bravi : Stasera ho in serbo una sorpresa per Mara Venier. Ci vediamo su @RaiUno. - GrafSchmidt : @CriticaScient Scommetto che se fosti stato ospite fisso alla domenica da Mara Venier, ti avrebbe risparmiato la so… - gonguster : #DomenicaIn Mara Venier ha questo modo di condurre del caxxo. Ma che si crede nel salotto di casa sua? Parla troppo… - dolcestellina75 : Ah ma sono l’unica che non guarda #DomenicaIn? Mi ha proprio stancato Mara Venier, ma vedo che continua a fare ascolti perciò piace! - Claudiolorusso8 : #Domenicain. Il passa tempo della famiglia italiana è diventato un calderone trà politici e non che rovinano la gio… -