(Di domenica 29 maggio 2022) Sul palco nove musicisti, un set iconico e ipnotico in cui campeggia una statua dalle sembianze femminili, Dea e ispiratrice di questo tour come dell’ultimo disco “V” L'articolo proviene daPost.

Si entra nel mondo dicon i brani "Africa", "Fiume Nero", "Agua", "Apriti Cielo", "Impero", "Cantarè" , in cui si è dentro ad uno scenario quasi distopico , di lotta e resistenza. A metà ...... dalla guerra ( LENEWS ) alla politica, dall'economia alla sostenibilità, alla cultura. L'... inoltre, sarà possibile assistere a due incontri fra parole e musica con Carmen Consoli e(... Mannarino, ultime date al Tuscany Hall di Firenze Sul palco nove musicisti, un set iconico e ipnotico in cui campeggia una statua dalle sembianze femminili, Dea e ispiratrice di questo tour come dell’ultimo disco “V” Sul palco nove musicisti, un set ...Il cantautore romano si racconta nel mezzo del tour legato al recente album, 'V'. "Questi concerti sono una risposta ai giorni bui in cui non si ...