Maltempo | nevicata fuori stagione sulle Dolomiti bellunesi Il Passo di Valparola imbiancato da un soffice strato di neve

(Di domenica 29 maggio 2022) L’arrivo di una massa d’aria più fresca dal centro Europa ha portato non solo un calo termico delle temperature considerevole in buona parte d’Italia, ma anche il ritorno della, da quota 2000 metri,. Ecco la situazione aldi, in provincia di Belluno, di stamattina, 29 maggio 2022, con le strade e il paesaggio completamente imbiancati da undidopo l’abbondante. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ilfattovideo : Maltempo, nevicata fuori stagione sulle Dolomiti bellunesi. Il Passo di Valparola imbiancato da un soffice strato d… - Trap0wl : RT @IcemanOnFireee: Fortunatamente stasera nessun crash nonostante il maltempo. Abbiamo scongiurato la “nevicata”cit. ?? #daiiceprendilacom… - M4rce11o : RT @IcemanOnFireee: Fortunatamente stasera nessun crash nonostante il maltempo. Abbiamo scongiurato la “nevicata”cit. ?? #daiiceprendilacom… - IcemanOnFireee : Fortunatamente stasera nessun crash nonostante il maltempo. Abbiamo scongiurato la “nevicata”cit. ??… -

Il Fatto Quotidiano

Unaancora in atto ha interessato la zona dello Stelvio intorno ai 2800 - 3000m di quota. ... pubblicato dal Comune di Falerna nitorno alle 3 si legge che, per via del forte, lungo le ...A supportare il racconto del primo cittadino un video che sta diventando virale dove si vedono i cittadini con pale e badili spalare la grandine come si trattasse di un'abbondante. 'Non ... Maltempo, nevicata fuori stagione sulle Dolomiti bellunesi. Il Passo di Valparola imbiancato da un soffice… Sono stati attimi di preoccupazione a Crema. Una violenta grandinata ha colpito la città e altri paesi della provincia. Si segnalano molti danni.«Vigneti, mais, ciliegi, ulivi, asparagi e tutte le coltivazioni del territorio azzerate. Danni ingentissimi. La nostra economia è in ginocchio dopo la tempesta perfetta di ...