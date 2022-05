Maltempo, allerta gialla in nove regioni | In Trentino evacuate tre famiglie (Di domenica 29 maggio 2022) commenta Notte di Maltempo in Trentino, con i vigili del fuoco mobilitati per frane e allagamenti. La strada della Maza è stata chiusa al traffico per 3 ore: stamattina è stata riaperta solo a senso ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 29 maggio 2022) commenta Notte diin, con i vigili del fuoco mobilitati per frane e allagamenti. La strada della Maza è stata chiusa al traffico per 3 ore: stamattina è stata riaperta solo a senso ...

Advertising

News24_it : Maltempo, allerta gialla in nove regioni | In Trentino evacuate tre famiglie - TGCOM - AnsaLombardia : Maltempo: a Milano allerta gialla per rischio temporali. Dal pomeriggio di oggi a domani mattina | #ANSA - TelevideoRai101 : Maltempo, allerta gialla in 10 Regioni - infoitinterno : Maltempo nel fine settimana, raffiche di vento, rovesci e temporali in arrivo anche in Trentino. Allerta gialla in… - infoitinterno : METEO – MALTEMPO insiste sull'ITALIA, con ANTICICLONE ancora KO: ecco l'ALLERTA della Protezione Civile -