L'Ussi Campania tutela la categoria dopo il comunicato del Napoli (Di domenica 29 maggio 2022) Dura presa di posizione dell'Ussi dopo il comunicato del Napoli Ussi Campania: arriva il comunicato per tutelare la categoria L’Ussi Campania, tramite un comunicato stampa, ha respinto le accuse del Napoli nei confronti del Corriere dello Sport. Ecco il comunicato dell’Unione Stampa Sportiva Italiana: “L’Ussi Campania – Gruppo ‘Felice Scandone’ respinge al mittente le accuse, rivolte con una nota ufficiale apparsa sul sito della Società a un collega del Corriere dello Sport, ‘reo’ di aver pubblicato una notizia che si giudica inesatta, ed esprime meraviglia per il fatto che l’Ufficio Comunicazione del Calcio ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 29 maggio 2022) Dura presa di posizione dell'ildel: arriva ilperre laL’, tramite unstampa, ha respinto le accuse delnei confronti del Corriere dello Sport. Ecco ildell’Unione Stampa Sportiva Italiana: “L’– Gruppo ‘Felice Scandone’ respinge al mittente le accuse, rivolte con una nota ufficiale apparsa sul sito della Società a un collega del Corriere dello Sport, ‘reo’ di aver pubblicato una notizia che si giudica inesatta, ed esprime meraviglia per il fatto che l’Ufficio Comunicazione del Calcio ...

