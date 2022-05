L’Ussi Campania: è risibile l’interesse giornalistico nelle conferenze del Napoli per i ritiri estivi (Di domenica 29 maggio 2022) L’Ussi Campania, unione stampa sportiva italiana, ha risposto con un duro comunicato alla nota pubblicata ieri dal Napoli contro il Corriere dello Sport, colpevole, a detta del club di De Laurentiis, di aver pubblicato notizie false sull’offerta di rinnovo a Koulibaly. “Ci risiamo. Eravamo preoccupati per il fatto che il Calcio Napoli da qualche tempo stesse facendo mancare attacchi diretti a colleghi giornalisti, citati con nome e cognome, per additarli – dal punto di vista della Società – al pubblico ludibrio. L’Ussi Campania – Gruppo ‘Felice Scandone’ respinge al mittente le accuse, rivolte con una nota ufficiale apparsa sul sito della Società a un collega del Corriere dello Sport, ‘reo’ di aver pubblicato una notizia che si giudica inesatta, ed esprime meraviglia per il fatto che ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 29 maggio 2022), unione stampa sportiva italiana, ha risposto con un duro comunicato alla nota pubblicata ieri dalcontro il Corriere dello Sport, colpevole, a detta del club di De Laurentiis, di aver pubblicato notizie false sull’offerta di rinnovo a Koulibaly. “Ci risiamo. Eravamo preoccupati per il fatto che il Calcioda qualche tempo stesse facendo mancare attacchi diretti a colleghi giornalisti, citati con nome e cognome, per additarli – dal punto di vista della Società – al pubblico ludibrio.– Gruppo ‘Felice Scandone’ respinge al mittente le accuse, rivolte con una nota ufficiale apparsa sul sito della Società a un collega del Corriere dello Sport, ‘reo’ di aver pubblicato una notizia che si giudica inesatta, ed esprime meraviglia per il fatto che ...

Advertising

napolista : L’Ussi Campania: è risibile l’interesse giornalistico nelle conferenze del #Napoli per i ritiri estivi La risposta… - Paroladeltifoso : L’Ussi Campania mette in mora il Napoli per il comunicato contro il Corriere dello Sport - MundoNapoli : L’Ussi Campania attacca De Laurentiis: “Invitiamo De Laurentiis ad interessarsi delle faccende che riguardano la so… - AlfonsoLandolf6 : L'USSI Campania contro #ADL @ADeLaurentiis @sscnapoli @kisskissnapoli @radiomarte @annatrieste @RafAuriemma… - Armando89751458 : RT @MarcoDiMaro: Ora sapete quale sarà l'assurdità? Che l'USSI o l'ODG Campania farà qualche comunicato contro il Napoli per la smentita,… -