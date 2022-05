L'Unione europea non trova l'intesa sul petrolio russo: ennesimo rinvio dell'embargo (Di domenica 29 maggio 2022) L'accordo sull'embargo al petrolio russo è atteso per la prossima settimana a livello di riUnione degli ambasciatori. Domani, al vertice Ue, i leader saranno solamente informati: sembra quindi tramontata l'ipotesi di approvare l'accordo prima della riUnione dei capi di Stato e di Governo. Il pacchetto proposto ora dalla Commissione prevede l'embargo delle importazioni marittime del petrolio russo, a partire dalla fine dell'anno, e un'esenzione, per il momento, per il greggio proveniente dall'oleodotto Druzhba, che riguarda soprattutto l'Ungheria. Sostanzialmente si tratta ancora di un nulla di fatto: non è stato raggiunto nemmeno oggi l'accordo Ue sull'embargo al ... Leggi su iltempo (Di domenica 29 maggio 2022) L'accordo sull'alè atteso per la prossima settimana a livello di ridegli ambasciatori. Domani, al vertice Ue, i leader saranno solamente informati: sembra quindi tramontata l'ipotesi di approvare l'accordo primaa ridei capi di Stato e di Governo. Il pacchetto proposto ora dalla Commissione prevede l'e importazioni marittime del, a partire dalla fine'anno, e un'esenzione, per il momento, per il greggio proveniente dall'oleodotto Druzhba, che riguarda soprattutto l'Ungheria. Sostanzialmente si tratta ancora di un nulla di fatto: non è stato raggiunto nemmeno oggi l'accordo Ue sull'al ...

