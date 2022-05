L'Unione europea, i conti italiani e i partiti irresponsabili: le "ragioni" di Bruxelles (Di domenica 29 maggio 2022) Dall'Europa a trazione tedesca arrivano segnali di insofferenza per l'andamento dei conti italiani come non si vedevano dall'epoca pre Covid. Non passa giorno che qualche pezzo grosso di Bruxelles non lanci frecciatine nei confronti dell'Italia nonostante la presenza dello scudo umano Mario Draghi. Verrebbe da dire, come ai vecchi tempi: cari fratelli e cugini europei, fatevi gli affari vostri e non rompeteci le palle. Poi, in un sussulto di onestà, uno ci pensa e deve ammettere: in effetti si stanno facendo gli affari loro. Nel senso che solo un anno fa l'Europa aveva acconsentito a prestarci, e in parte regalarci, ben 240 miliardi a patto che noi avremmo fatto alcune cose, tra l'altro non particolarmente difficili o punitive. Per esempio ci eravamo impegnati a riformare la giustizia e ancora non lo abbiamo fatto, né lo faremo nei ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) Dall'Europa a trazione tedesca arrivano segnali di insofferenza per l'andamento deicome non si vedevano dall'epoca pre Covid. Non passa giorno che qualche pezzo grosso dinon lanci frecciatine nei confronti dell'Italia nonostante la presenza dello scudo umano Mario Draghi. Verrebbe da dire, come ai vecchi tempi: cari fratelli e cugini europei, fatevi gli affari vostri e non rompeteci le palle. Poi, in un sussulto di onestà, uno ci pensa e deve ammettere: in effetti si stanno facendo gli affari loro. Nel senso che solo un anno fa l'Europa aveva acconsentito a prestarci, e in parte regalarci, ben 240 miliardi a patto che noi avremmo fatto alcune cose, tra l'altro non particolarmente difficili o punitive. Per esempio ci eravamo impegnati a riformare la giustizia e ancora non lo abbiamo fatto, né lo faremo nei ...

