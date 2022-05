Lukaku, voglia di Inter: il centravanti belga disposto a dimezzarsi l'ingaggio pur di tornare a Milano (Di domenica 29 maggio 2022) Romelu Lukaku vuole l'Inter. Il difficile rapporto con Tuchel e le sole 15 reti messe a referto in questa stagione hanno di fatto logorato il centravanti belga, intenzionato a fare marcia indietro a... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 29 maggio 2022) Romeluvuole l'. Il difficile rapporto con Tuchel e le sole 15 reti messe a referto in questa stagione hanno di fatto logorato il, intenzionato a fare marcia indietro a...

Advertising

Pall_Gonfiato : Lukaku, voglia di Inter: il centravanti belga disposto a dimezzarsi l'ingaggio pur di tornare a Milano - fyoobas : Il fatto che Lukaku voglia tornare non sorprende. È da tutto l’anno che parla di noi pregandoci di riportarlo a casa - TudiscoGrazia : RT @GioNeroBlu: Sto leggendo di gente che non vuole Lukaku solo perché ha abbandonato l’Inter l’anno scorso. Vi meritereste altri anni di m… - GioNeroBlu : Sto leggendo di gente che non vuole Lukaku solo perché ha abbandonato l’Inter l’anno scorso. Vi meritereste altri a… - FFunesto : @Delu90Inter @Haavara3 Sinceramente (sensazioni) io credo che Marotta nn voglia Lukaku (così come aveva chiuso con… -