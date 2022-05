Luigi Sbarra rieletto segretario generale della Cisl | gli auguri di Brunetta

(Di domenica 29 maggio 2022) ROMA – “e buon lavoro a. Fiducioso di proseguire nel percorso virtuoso avviato il 10 marzo 2021, con il Patto per l’innovazione del lavoro pubblico siglato con i sindacati a Palazzo Chigi, la cornice entro la quale abbiamo sbloccato i rinnovi contrattuali e accompagnato la riformaPa. Scommettendo, insieme, sul capitale umano pubblico, su quei ‘voltiRepubblica’ che durante la pandemia hanno dimostrato di saper garantire la tenuta dei servizi ecomunità. Avanti, nel solcopiù ampia coesione sociale”. Lo scrive, sui suoi canali social, il ministropubblica amministrazione Renato ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Cisl, Luigi Sbarra rieletto segretario generale. Confermato all'unanimità alla guida del sindacato #ANSA - SkyTG24 : Luigi Sbarra è stato rieletto segretario generale della Cisl - tg2rai : #Tg2Post #24maggio Ospiti: - Luigi Sbarra, segretario generale @CislNazionale - @GenSangiuliano, direttore Tg2 c… - DanFumarola : RT @CislNazionale: +++ LUIGI SBARRA RIELETTO ALL’ UNANIMITÀ CON 192 VOTI SU 193 SEGRETARIO GENERALE DELLA CISL +++ #essercipercambiare #Con… - BarberisBruna : RT @msgelmini: Congratulazioni a Luigi Sbarra, rieletto segretario generale della @CislNazionale. Un dirigente di valore che in questi anni… -

... Francesca Mariotti (Direttore Generale Confindustria), Dario Costantini (Presidente CNA), Marco Granelli (Presidente Confartigianato),(Segretario Generale CISL), Marcella Caradonna (...In questa prospettiva, apprezziamo l'apertura e la sensibilità mostrata su questo tema dal Segretario Generalein occasione del XIX Congresso Confederale della CISL. E' necessario ...ROMA – “Auguri e buon lavoro a Luigi Sbarra, rieletto segretario generale della Cisl. Fiducioso di proseguire nel percorso virtuoso avviato il 10 marzo 2021, con il Patto per l’innovazione del lavoro ...Roma, 29 mag. (askanews) - "La rielezione del segretario generale Luigi Sbarra alla guida della CISL, premia il fattivo lavoro per il sindacato che sta portando avanti all'insegna di una concreta ...