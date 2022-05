Lombardia: Fontana, parole Salvini passo avanti, valuterò (Di domenica 29 maggio 2022) "Penso che veramente il valore sia quello della coalizione, per cui è un passo avanti. Ci troveremo e parleremo". È il commento del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 29 maggio 2022) "Penso che veramente il valore sia quello della coalizione, per cui è un. Ci troveremo e parleremo". È il commento del presidente della Regione, Attilio, a margine della ...

fattoquotidiano : Lombardia, Conte: “Su sanità giunta Fontana ha fallito, non possiamo nasconderlo. Va espulsa vecchia politica” - ConsLomb : #PremioRosaCamuna: iniziata a Palazzo Lombardia la cerimonia di premiazione in occasione della Festa della… - GPTurchi : RT @SeanFonnery: @matteosalvinimi si appresta all’ennesimo suicidio politico ricandidando Fontana per guidare la Regione Lombardia. - SeanFonnery : @matteosalvinimi si appresta all’ennesimo suicidio politico ricandidando Fontana per guidare la Regione Lombardia. - rep_milano : Elezioni in Lombardia, Salvini: 'Il nostro candidato è Fontana'. Il Pd: 'Prima decidiamo l'alleanza e poi il nome' -