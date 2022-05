Liverpool-Real Madrid, Klopp: “Prenotate l’hotel per Istanbul” (Di domenica 29 maggio 2022) L’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, ha parlato dopo la sfortunata sconfitta in finale di Champions League contro il Real Madrid di Ancelotti. Liverpool-Real Madrid, Klopp: “Risultato duro” L’allenatore tedesco ha parlato cosi della partita: “Non è un risultato incredibile, è solo un normale risultato calcistico. Abbiamo fatto molti più tiri e tiri in porta, ma la statistica più decisiva è assolutamente dalla parte del Real Madrid. Loro hanno segnato un gol e noi no, questa è la spiegazione più semplice del mondo del calcio. È duro, ma lo rispettiamo ovviamente. Quando il portiere è il migliore in campo, qualcosa non va per l’altra squadra. Courtois ha fatto tre parate incredibili, ma mi sarebbe piaciuto avere ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 29 maggio 2022) L’allenatore del, Jurgen, ha parlato dopo la sfortunata sconfitta in finale di Champions League contro ildi Ancelotti.: “Risultato duro” L’allenatore tedesco ha parlato cosi della partita: “Non è un risultato incredibile, è solo un normale risultato calcistico. Abbiamo fatto molti più tiri e tiri in porta, ma la statistica più decisiva è assolutamente dalla parte del. Loro hanno segnato un gol e noi no, questa è la spiegazione più semplice del mondo del calcio. È duro, ma lo rispettiamo ovviamente. Quando il portiere è il migliore in campo, qualcosa non va per l’altra squadra. Courtois ha fatto tre parate incredibili, ma mi sarebbe piaciuto avere ...

Advertising

RealPiccinini : Se il migliore del Real Madrid è stato Courtois vuol dire che il Liverpool meritava qualcosa in più. Le finali sono… - DiMarzio : #UCLfinal | Nuovo rinvio della gara alle 21.36. Gas lacrimogeni sui tifosi fuori dallo stadio - EnricoTurcato : 24 tiri a 4 (9 in porta a 2), un dominio totale, nel possesso e nel gioco. Un portiere che ha parato tutto, umano e… - ilgrilloparlan2 : RT @Agenzia_Ansa: DIRETTA | Champions League: in campo Liverpool-Real, la finale stellare a Parigi #LiverpoolRealMadrid #ChampionsLeague #… - ramdoria : RT @EnricoTurcato: 24 tiri a 4 (9 in porta a 2), un dominio totale, nel possesso e nel gioco. Un portiere che ha parato tutto, umano e no… -