Liverpool-Real Madrid, il bilancio dei disagi prima della finale: 238 feriti lievi, 68 persone arrestate (Di domenica 29 maggio 2022) Il caos generato dai tifosi del Liverpool che si sono presentati a Parigi senza biglietto e mal gestito dalle forze dell'ordine francesi... Leggi su calciomercato (Di domenica 29 maggio 2022) Il caos generato dai tifosi delche si sono presentati a Parigi senza biglietto e mal gestito dalle forze dell'ordine francesi...

Advertising

RealPiccinini : Se il migliore del Real Madrid è stato Courtois vuol dire che il Liverpool meritava qualcosa in più. Le finali sono… - EnricoTurcato : 24 tiri a 4 (9 in porta a 2), un dominio totale, nel possesso e nel gioco. Un portiere che ha parato tutto, umano e… - Gazzetta_it : Ancelotti, come te nessuno mai: quarta Champions per Carlo, il Real Madrid batte il Liverpool ed è campione d'Europ… - AntonArcy : @WLT79 @Torrenapoli1 Comunque fa parte della squadra e come un attaccante fa la differenza con i suoi goal, un port… - sportli26181512 : Liverpool-Real Madrid, il bilancio dei disagi prima della finale: 238 feriti lievi, 68 persone arrestate: Il caos g… -