Liverpool-Real Madrid, disordini fuori dallo stadio: 68 arresti e 238 feriti (Di domenica 29 maggio 2022) Il Real Madrid ha vinto la Champions League 2022 battendo in finale il Liverpool, ma a tenere banco sono stati purtroppo anche i disordini fuori dallo stadio. La polizia di Parigi ha eseguito 68 arresti nei pressi dello Stade de France e delle fan zone. Lo rende noto la Prefettura della capitale francese, rivelando anche che 238 persone sono state soccorse per ferite lievi. Sul suo account Twitter, la prefettura parigina specifica inoltre che il bilancio è provvisorio. "Prima del match, molti tifosi senza biglietto per la partita o possessori di biglietti contraffatti hanno interrotto l'accesso allo Stade de France, a livello del perimetro di sicurezza esterno. Esercitando una forte pressione per entrare nel recinto, questi tifosi hanno ritardato ...

