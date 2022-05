Liverpool-Real Madrid, che festa allo Stadio ‘Bernabeu’ | VIDEO (Di domenica 29 maggio 2022) Grande festa allo Stadio Santiago Bernabeu, dove 50mila tifosi del Real Madrid hanno assistito alla finale di Champions League contro il Liverpool attraverso i maxi schermi presenti sul terreno di gioco. Leggi su pianetamilan (Di domenica 29 maggio 2022) GrandeSantiago Bernabeu, dove 50mila tifosi delhanno assistito alla finale di Champions League contro ilattraverso i maxi schermi presenti sul terreno di gioco.

Advertising

RealPiccinini : Se il migliore del Real Madrid è stato Courtois vuol dire che il Liverpool meritava qualcosa in più. Le finali sono… - EnricoTurcato : 24 tiri a 4 (9 in porta a 2), un dominio totale, nel possesso e nel gioco. Un portiere che ha parato tutto, umano e… - Gazzetta_it : Ancelotti, come te nessuno mai: quarta Champions per Carlo, il Real Madrid batte il Liverpool ed è campione d'Europ… - BenitoAtos : @alessan28580338 I milanisti tiravano Real e Ancellotti perché il Liverpool li raggiungeva - ItsGabbo05 : RT @AndreaDaSosa: I tifosi juventini pensano al futuro quando c’è da pensare al presente. Ieri sera si è visto il gap tecnico con Real e Li… -