Liverpool-Real Madrid, arriva la spiegazione del giornalista sul caos del prepartita (Di domenica 29 maggio 2022) Continuano le polemiche riguardanti la finale di Champions League. La partita, andata di scena allo Stade de France di Parigi, è iniziata con più di trenta minuti di ritardo a causa di disordini di ordine pubblico. In particolare, molti tifosi del Liverpool non riuscivano ad accedere allo stadio e tutto ciò ha ritardato l’inizio della partita che era fissato per le ore 21. Il continuo assembramento di tifosi ha complicato i lavori delle forze dell’ordine, che non riuscivano a garantire il flusso regolare di spettatori e sostenitori presso l’impianto sportivo. Champions League Liverpool Real Madrid Secondo quanto riportato dal giornalista Tancredi Palmeri, la UEFA ha dichiarato che molti tifosi del Liverpool erano in possesso di biglietti falsi i quali non venivano riconosciuti ... Leggi su rompipallone (Di domenica 29 maggio 2022) Continuano le polemiche riguardanti la finale di Champions League. La partita, andata di scena allo Stade de France di Parigi, è iniziata con più di trenta minuti di ritardo a causa di disordini di ordine pubblico. In particolare, molti tifosi delnon riuscivano ad accedere allo stadio e tutto ciò ha ritardato l’inizio della partita che era fissato per le ore 21. Il continuo assembramento di tifosi ha complicato i lavori delle forze dell’ordine, che non riuscivano a garantire il flusso regolare di spettatori e sostenitori presso l’impianto sportivo. Champions LeagueSecondo quanto riportato dalTancredi Palmeri, la UEFA ha dichiarato che molti tifosi delerano in possesso di biglietti falsi i quali non venivano riconosciuti ...

RealPiccinini : Se il migliore del Real Madrid è stato Courtois vuol dire che il Liverpool meritava qualcosa in più. Le finali sono… - EnricoTurcato : 24 tiri a 4 (9 in porta a 2), un dominio totale, nel possesso e nel gioco. Un portiere che ha parato tutto, umano e… - Gazzetta_it : Ancelotti, come te nessuno mai: quarta Champions per Carlo, il Real Madrid batte il Liverpool ed è campione d'Europ… - voicekat77 : RT @mirkonicolino: Ranking storico #UEFA: confermate le anticipazioni, la #Juventus sale al 4° posto superando #Chelsea e #AtleticoMadrid,… - MPBin2015 : @AlfredoPedulla Sa motivare i giocatori per la causa e la vittoria. Ieri sera era palese “la voglia” di quelli del… -