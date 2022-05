Liverpool: Mané ha salutato i suoi compagni, il Bayern vicino alla chiusura (Di domenica 29 maggio 2022) Secondo quanto riferisce la stampa tedesca, Sadio Mané è sempre più vicino al trasferimento al Bayern Monaco. Al termine... Leggi su calciomercato (Di domenica 29 maggio 2022) Secondo quanto riferisce la stampa tedesca, Sadioè sempre piùal trasferimento alMonaco. Al termine...

Mané, addio al Liverpool dopo sei anni. Lo aspetta il Bayern con un triennale La notizia passa da qualche giorno di bocca in bocca, di giornale in giornale, di sito in sito. E ogni ora che passa sembra farsi sempre più concreta. Sadio Mané sta per lasciare il Liverpool dopo sei stagioni e tanti trofei messi in bacheca. La sua prossima destinazione, data ormai quasi per sicura, sarebbe il Bayern Monaco. L'addio dopo il k.o.