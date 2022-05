Liverpool, Klopp guarda avanti: «Dov’è la prossima finale? Prenoto l’hotel…» (Di domenica 29 maggio 2022) L’allenatore del Liverpool Klopp guarda già avanti dopo la sconfitta in finale di Champions League contro il Real Madrid Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, al termine della finale di Champions League persa 1-0 contro il Real Madrid ha commentato la partita guardando già al futuro. prossima finale – «Dov’è la prossima finale di Champions? Istanbul? Prenoto già l’hotel…». PARTITA – «Quando il portiere avversario è il migliore in campo vuol dire che qualcosa non va per l’altra squadra. Ha fatto tre parate incredibili, ma mi sarebbe piaciuto avere più occasioni così nitide. Nel finale ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 maggio 2022) L’allenatore delgiàdopo la sconfitta indi Champions League contro il Real Madrid Jurgen, allenatore del, al termine delladi Champions League persa 1-0 contro il Real Madrid ha commentato la partitando già al futuro.– «ladi Champions? Istanbul?già». PARTITA – «Quando il portiere avversario è il migliore in campo vuol dire che qualcosa non va per l’altra squadra. Ha fatto tre parate incredibili, ma mi sarebbe piaciuto avere più occasioni così nitide. Nel...

Advertising

federicocasotti : Klopp quest’anno ha perso la Premier per un punto (facendone 92) e la Champions in finale contro il Real Madrid. È… - DiMarzio : #UCLfinal | @LFC, le ultime di formazione di #Klopp per la finale di stasera col @realmadrid - DiMarzio : #UCLfinal | #LiverpoolVsRealMadrid, #Klopp parla a pochi minuti dall'inizio della partita - CalcioNews24 : #Klopp non si dà per vinto e guarda già al futuro - YBah96 : RT @farted94: Questi tifavano Liverpool magari uno pensa, per la città? Perché adorava Gerrard da piccolo? Fan di Torres? Klopp? No. Volev… -