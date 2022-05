LIVE Virtus Bologna-Tortona | Playoff Serie A basket in DIRETTA | siamo vicini all’inizio di gara-2

(Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:41 Suona l’Inno di Mameli! 20:39 Ed ecco la presentazione delle squadre in cors. 20:36 La grande domanda: riuscirà Marco Belinelli a realizzare una prestazione simile a quella di due giorni fa con 25 punti? 20:33 Ultime fasi di riscaldamento prima della presentazione, che sarà seguita dall’Inno di Mameli. Pubblico che continua ad accorrere alla Segafredo Arena. 20:30 Ancora radio mercato riporta che la Bertram abbia messo gli occhi su Andrea Cinciarini, protagonista di una straordinaria stagione da veterano di lusso a Reggio Emilia. Su di lui ci sarebbe anche l’interesse di Trento. 20:27 Per quel che riguarda, invece, parte dalla stampa bresciana la notizia secondo la quale sarebbero proprio il club piemontese, Brescia e Venezia le tre richiedenti la possibilità di giocare l’EuroCup ...

Advertising

donadove1 : RT @Virtusbo: ???? GAME DAY @LegaBasketA ???? Semifinale Gara2 ?? @DerthonaBasket ?? Segafredo Arena ? 20.45 ?? RaiSport / Eurosport2 / discover… - moon_barbi : RT @Virtusbo: ???? GAME DAY @LegaBasketA ???? Semifinale Gara2 ?? @DerthonaBasket ?? Segafredo Arena ? 20.45 ?? RaiSport / Eurosport2 / discover… - DLabanti : RT @Virtusbo: ???? GAME DAY @LegaBasketA ???? Semifinale Gara2 ?? @DerthonaBasket ?? Segafredo Arena ? 20.45 ?? RaiSport / Eurosport2 / discover… - chemadelucas : RT @Virtusbo: ???? GAME DAY @LegaBasketA ???? Semifinale Gara2 ?? @DerthonaBasket ?? Segafredo Arena ? 20.45 ?? RaiSport / Eurosport2 / discover… - Virtusbo : ???? GAME DAY @LegaBasketA ???? Semifinale Gara2 ?? @DerthonaBasket ?? Segafredo Arena ? 20.45 ?? RaiSport / Eurosport2… -

...la finale di ritorno dei playoff di Serie B sarà visibile anche tramite DAZN e Helbiz, sempre ... passata attraverso le esperienze alla guida di Alessandria, Fidelis Andria, Bassanoe ...Italiano Serie A Semifinale # 2:Segafredo Bologna - Bertram Derthona Basket Tortona (...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...Una prestazione maiuscola, da grande squadra: le ragazze di mister Diego Iessi superano per 6-2 la Virtus Ciampino conquistando così l’accesso alla finale playoff di Salsomaggiore.Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara-2 della serie di semifinale scudetto che vede di fronte Virtus Segafredo Bologna e Bertram Tortona. Le V nere ...