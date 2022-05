LIVE Virtus Bologna-Tortona 81-59, Playoff Serie A basket in DIRETTA: Segafredo vicinissima al 2-0 (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 85-65 Tripla in transizione di Macura. 85-62 Ancora a segno Tessitori. 83-62 1/2 in lunetta per Macura. 83-61 Buon canestro di Tessitori che controlla una palla difficile. 81-61 Segna Wright dai cinque metri, time out in campo. Stoppata di Macura su Belinelli. 81-59 Mannion per Sampson che va alle grandi altezze. 79-59 Risposta pronta di Mannion. 77-59 Gran canestro di Macura, acrobatico. 77-57 Coppia di liberi per Hackett, realizzati. 7’10” alla fine. 75-57 Severini dai sei metri. 75-55 Tripla di Hackett che riceve da Belinelli. TOP SCORER – Bologna: Teodosic 17; Tortona: Daum 13 72-55 CHE AZIONE Virtus! Alibegovic-Belinelli-Sampson per la schiacciata che chiude il terzo quarto! 70-55 1/2 Severini. Terzo fallo di Hackett, liberi per Severini. Grande caos a ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA85-65 Tripla in transizione di Macura. 85-62 Ancora a segno Tessitori. 83-62 1/2 in lunetta per Macura. 83-61 Buon canestro di Tessitori che controlla una palla difficile. 81-61 Segna Wright dai cinque metri, time out in campo. Stoppata di Macura su Belinelli. 81-59 Mannion per Sampson che va alle grandi altezze. 79-59 Risposta pronta di Mannion. 77-59 Gran canestro di Macura, acrobatico. 77-57 Coppia di liberi per Hackett, realizzati. 7’10” alla fine. 75-57 Severini dai sei metri. 75-55 Tripla di Hackett che riceve da Belinelli. TOP SCORER –: Teodosic 17;: Daum 13 72-55 CHE AZIONE! Alibegovic-Belinelli-Sampson per la schiacciata che chiude il terzo quarto! 70-55 1/2 Severini. Terzo fallo di Hackett, liberi per Severini. Grande caos a ...

