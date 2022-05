LIVE Virtus Bologna-Tortona 72-55, Playoff Serie A basket in DIRETTA: Teodosic lancia la Segafredo nel terzo quarto (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – Bologna: Teodosic 17; Tortona: Daum 13 72-55 CHE AZIONE Virtus! Alibegovic-Belinelli-Sampson per la schiacciata che chiude il terzo quarto! 70-55 1/2 Severini. terzo fallo di Hackett, liberi per Severini. Grande caos a rimbalzo sotto il canestro difeso dalla Virtus, c’è un tocco di piede e la palla è di Tortona con 41?8 sul cronometro del terzo periodo. 70-54 Scappa via Sampson e appoggia al vetro, di nuovo +16 Bologna. 68-54 Prende la zona della linea di fondo Hackett, tira in allontanamento e realizza con 100 secondi prima della penultima sirena. 66-54 Piazzato dalla media di Cain. 66-52 Belinelli scalda la mano, ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATOP SCORER –17;: Daum 13 72-55 CHE AZIONE! Alibegovic-Belinelli-Sampson per la schiacciata che chiude il! 70-55 1/2 Severini.fallo di Hackett, liberi per Severini. Grande caos a rimbalzo sotto il canestro difeso dalla, c’è un tocco di piede e la palla è dicon 41?8 sul cronometro delperiodo. 70-54 Scappa via Sampson e appoggia al vetro, di nuovo +16. 68-54 Prende la zona della linea di fondo Hackett, tira in allontanamento e realizza con 100 secondi prima della penultima sirena. 66-54 Piazzato dalla media di Cain. 66-52 Belinelli scalda la mano, ...

