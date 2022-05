LIVE Virtus Bologna-Tortona 41-35, Playoff Serie A basket in DIRETTA: inizia il terzo quarto (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53-43 NON SI FERMA PIU’ TEODOSIC! Un’altra tripla! E c’è anche il quarto fallo di Macura, sfondamento proprio su Teodosic. Per lui 7 punti, serata a due facce. 50-43 Milos Teodosic piazza la tripla! Momento spettacolo per lui con 7? da giocare nel terzo quarto. 47-43 Tiro dai sei metri di Teodosic che trova il canestro con un pizzico di fortuna. 45-43 Gran tripla di Daum da otto metri! 45-40 Da tre Sanders! Non molla Tortona. 45-37 Arrivano i primi due di Jaiteh in appoggio. 43-37 In sospensione Wright. 43-35 Appoggia al vetro Weems per il +8. inizia il terzo quarto. Si sta per ripartire! E si ricomincia dal 21-9 del secondo quarto sul fronte bolognese. 21:46 Pochi minuti al ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA53-43 NON SI FERMA PIU’ TEODOSIC! Un’altra tripla! E c’è anche ilfallo di Macura, sfondamento proprio su Teodosic. Per lui 7 punti, serata a due facce. 50-43 Milos Teodosic piazza la tripla! Momento spettacolo per lui con 7? da giocare nel. 47-43 Tiro dai sei metri di Teodosic che trova il canestro con un pizzico di fortuna. 45-43 Gran tripla di Daum da otto metri! 45-40 Da tre Sanders! Non molla. 45-37 Arrivano i primi due di Jaiteh in appoggio. 43-37 In sospensione Wright. 43-35 Appoggia al vetro Weems per il +8.il. Si sta per ripartire! E si ricomincia dal 21-9 del secondosul fronte bolognese. 21:46 Pochi minuti al ...

