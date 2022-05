LIVE – Trevisan-Sasnovich 3-3, ottavi di finale Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di domenica 29 maggio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Trevisan-Sasnovich, incontro valido per gli ottavi di finale del Roland Garros 2022. L’azzurra non vuole più fermarsi, lei che si presenta a quest’appuntamento con una striscia aperta di otto partite e quattordici set vinti consecutivamente. In palio c’è il secondo quarto di finale Slam della carriera dopo quello ottenuto proprio a Parigi due anni fa. Non sarà facile contro la ventottenne bielorussa, che affronta per la prima volta. La numero 47 del mondo sta giocando molto bene. Sotto i suoi colpi sono cadute sia la britannica Raducanu sia la tedesca Kerber, che sette giorni fa aveva sollevato il trofeo a Strasburgo. Si prospetta una partita molto insidiosa per Martina. Lo dimostrano ... Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) Ile latestuale di, incontro valido per glididel. L’azzurra non vuole più fermarsi, lei che si presenta a quest’appuntamento con una striscia aperta di otto partite e quattordici set vinti consecutivamente. In palio c’è il secondo quarto diSlam della carriera dopo quello ottenuto proprio a Parigi due anni fa. Non sarà facile contro la ventottenne bielorussa, che affronta per la prima volta. La numero 47 del mondo sta giocando molto bene. Sotto i suoi colpi sono cadute sia la britannica Raducanu sia la tedesca Kerber, che sette giorni fa aveva sollevato il trofeo a Strasburgo. Si prospetta una partita molto insidiosa per Martina. Lo dimostrano ...

