LIVE Moto3, GP Italia 2022 in DIRETTA: inizia il warm-up, febbre per Dennis Foggia (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI warm-UP E GARA DEL GP D’Italia DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 9.00 Bandiera verde! inizia il warm-up con dei problemi fisici per Dennis Foggia. Il #7 del gruppo ha la febbre, ma dovrebbe prendere regolarmente parte all’evento toscano. 8.57 Yamanaka e Surra sono stati dichiarati unfit in seguito ai problemi riportati nel corso del fine settimana. Il primo è caduto rovinosamente nella FP2, mentre il nostro connazionale è scivolato nel corso delle qualifiche. 8.54 Si scaldano i motori, una nuova giornata da non perdere sta per iniziare. I piloti si apprestano per prendere la via della pista. 8.52 Ricordiamo da quest’anno la ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-UP E GARA DEL GP D’DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 9.00 Bandiera verde!il-up con dei problemi fisici per. Il #7 del gruppo ha la, ma dovrebbe prendere regolarmente parte all’evento toscano. 8.57 Yamanaka e Surra sono stati dichiarati unfit in seguito ai problemi riportati nel corso del fine settimana. Il primo è caduto rovinosamente nella FP2, mentre il nostro connazionale è scivolato nel corso delle qualifiche. 8.54 Si scaldano i motori, una nuova giornata da non perdere sta perre. I piloti si apprestano per prendere la via della pista. 8.52 Ricordiamo da quest’anno la ...

