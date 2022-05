LIVE Moto3, GP Italia 2022 in DIRETTA: Garcia vince su Guevara, condannato per aver abusato dei limiti della pista (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DEL GP D’Italia DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 11.49 Quarta piazza per Migno, il migliore degli Italiani. Il romagnolo di Snipers è stato protagonista di una bellissima rimonta che gli ha permesso di contendersi il successo. 11.48 Il nuovo ordine d’arrivo. 1 11 S. Garcia 39:43.214 2 28 I. Guevara +-0.021 3 24 T. SUZUKI +0.012 4 16 A. MIGNO +0.137 5 6 R. YAMANAKA +0.234 6 54 R. ROSSI +0.999 7 48 I. ORTOLÁ +5.387 8 23 E. BARTOLINI +5.477 9 18 M. BERTELLE +5.480 10 31 A. FERNANDEZ +5.747 11.45 Sergio Garcia vince la gara! Penalità per ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DEL GP D’DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 11.49 Quarta piazza per Migno, il migliore deglini. Il romagnolo di Snipers è stato protagonista di una bellissima rimonta che gli ha permesso di contendersi il successo. 11.48 Il nuovo ordine d’arrivo. 1 11 S.39:43.214 2 28 I.+-0.021 3 24 T. SUZUKI +0.012 4 16 A. MIGNO +0.137 5 6 R. YAMANAKA +0.234 6 54 R. ROSSI +0.999 7 48 I. ORTOLÁ +5.387 8 23 E. BARTOLINI +5.477 9 18 M. BERTELLE +5.480 10 31 A. FERNANDEZ +5.747 11.45 Sergiola gara! Penalità per ...

