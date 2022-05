LIVE Giro d’Italia 2022, cronometro Verona in DIRETTA: Van den Berg al comando, fra poco arrivano gli specialisti (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 14.37 Decimo al traguardo il portoghese Rui OLIVEira, appena dietro a Mark Cavendish. 14.35 Nessun tempo significativo ancora al traguardo: è appena partito il lituano Konovalovas, un uomo di Arnaud Demare, maglia ciclamino del Giro d’Italia 2022. 14.32 Solo undicesimo Alex Dowsett ai 9,5 chilometri: non particolarmente brillante la prova del britannico. 14.28 L’olandese van den Berg davanti all’intermedio in 15.59,12. 14.25 Serry è anche il primo a tagliare la linea del traguardo: 24.56,43 (41.859 km/h). 14.20 Al momento davanti all’intermedio il belga Serry in 16.07,27. 14.16 Partito un altro nome interessante, quello di ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE DEL14.37 Decimo al traguardo il portoghese Rui Oira, appena dietro a Mark Cavendish. 14.35 Nessun tempo significativo ancora al traguardo: è appena partito il lituano Konovalovas, un uomo di Arnaud Demare, maglia ciclamino del. 14.32 Solo undicesimo Alex Dowsett ai 9,5 chilometri: non particolarmente brillante la prova del britannico. 14.28 L’olandese van dendavanti all’intermedio in 15.59,12. 14.25 Serry è anche il primo a tagliare la linea del traguardo: 24.56,43 (41.859 km/h). 14.20 Al momento davanti all’intermedio il belga Serry in 16.07,27. 14.16 Partito un altro nome interessante, quello di ...

