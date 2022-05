LIVE Giro d’Italia 2022, cronometro Verona in DIRETTA: Sobrero ipoteca il successo di tappa! Adesso i big (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 16.40 E’ COMINCIATA L’ULTIMA TAPPA AL Giro d’Italia PER VINCENZO NIBALI! 16.39 E’ quinto Hugh Carthy al primo rilevamento cronometrico. 16.37 Mancano appena cinque partenze: in ordine Bilbao, Nibali, Landa, Carapaz e Hindley. 16.36 25 secondi di ritardo per Arensman! Anche lui è dietro a Matteo Sobrero! 16.34 Undicesimo posto al traguardo per la maglia azzurra, Koen Bouwman. 16.32 Si sta prendendo diversi rischi Arensman: l’olandese proverà a rosicchiare qualcosa su Sobrero. 16.30 Parte Domenico Pozzovivo! Il lucano è stato autore di un Giro d’Italia davvero di spessore, chiuso strameritatamente in top-10. 16.28 Terzo ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE DEL16.40 E’ COMINCIATA L’ULTIMA TAPPA ALPER VINCENZO NIBALI! 16.39 E’ quinto Hugh Carthy al primo rilevamento cronometrico. 16.37 Mancano appena cinque partenze: in ordine Bilbao, Nibali, Landa, Carapaz e Hindley. 16.36 25 secondi di ritardo per Arensman! Anche lui è dietro a Matteo! 16.34 Undicesimo posto al traguardo per la maglia azzurra, Koen Bouwman. 16.32 Si sta prendendo diversi rischi Arensman: l’olandese proverà a rosicchiare qualcosa su. 16.30 Parte Domenico Pozzovivo! Il lucano è stato autore di undavvero di spessore, chiuso strameritatamente in top-10. 16.28 Terzo ...

