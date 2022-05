LIVE Giro d’Italia 2022, cronometro Verona in DIRETTA: Hindley deve gestire, l’Italia punta su Affini e Sobrero (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 21a ed ultima tappa del Giro d’Italia 2022. La cronometro di Verona decreterà le posizioni finali. Jai Hindley si è messo in ottima posizione: l’australiano ha ipotecato la vittoria finale grazie ad una grandissima prova sulla salita del Passo Fedaia che gli è valsa la maglia rosa con 1’25” di vantaggio su un Richard Carapaz in crisi nera. Mikel Landa ha blindato il podio finale, mentre Vincenzo Nibali chiuderà con una splendida quarta posizione. La cronometro ricalca il Circuito delle Torricelle (quello ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE DELBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella 21a ed ultima tappa del. Ladidecreterà le posizioni finali. Jaisi è messo in ottima posizione: l’australiano ha ipotecato la vittoria finale grazie ad una grandissima prova sulla salita del Passo Fedaia che gli è valsa la maglia rosa con 1’25” di vantaggio su un Richard Carapaz in crisi nera. Mikel Landa ha blindato il podio finale, mentre Vincenzo Nibali chiuderà con una splendida quarta posizione. Laricalca il Circuito delle Torricelle (quello ...

giroditalia : ?? Siete già davanti alla tv? Oggi non si può perdere neanche un chilometro! In alternativa c'è il live! ?? Already… - rocaille_rococo : RT @giroditalia: ?? Siete già davanti alla tv? Oggi non si può perdere neanche un chilometro! In alternativa c'è il live! ?? Already in fron… - RudiGhedini : RT @stebellentani: Il Real ha fatto una partita difensiva perfetta (e il Live caotica). Detto questo, o si commenta solo il risultato (ma a… - kapparella : RT @stebellentani: Il Real ha fatto una partita difensiva perfetta (e il Live caotica). Detto questo, o si commenta solo il risultato (ma a… - stebellentani : Il Real ha fatto una partita difensiva perfetta (e il Live caotica). Detto questo, o si commenta solo il risultato… -