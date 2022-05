LIVE F1, GP Monaco 2022 in DIRETTA: partenza rinviata, c’è un acquazzone (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO GARA SU TV8 IN CHIARO 15.10 Sta piovendo davvero tanto. E’ il classico temporale estivo, magari durerà poco e smetterà nell’arco di 10-15 minuti. 15.09 Alle 15.16 viene fissato il giro di formazione alle spalle della Safety Car. 15.07 Piove tanto adesso. E’ un vero e proprio acquazzone. 15.06 Ora riprende a piovere. Sarà una lotteria nella roulette di Montecarlo. 15.05 La partenza dietro la Safety Car obbliga i piloti a montare le gomme full wet. Tuttavia ora l’asfalto non è così bagnato, è da intermedie. 15.04 partenza DI NUOVO rinviata! Grande confusione a Montecarlo. 15.03 E’ una lotteria. Ora quasi tutti montano gomme da full wet, comprese le Ferrari e le Red Bull. 15.02 Ora ha smesso di piovere. 15.00 Il giro di formazione avverrà ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO GARA SU TV8 IN CHIARO 15.10 Sta piovendo davvero tanto. E’ il classico temporale estivo, magari durerà poco e smetterà nell’arco di 10-15 minuti. 15.09 Alle 15.16 viene fissato il giro di formazione alle spalle della Safety Car. 15.07 Piove tanto adesso. E’ un vero e proprio. 15.06 Ora riprende a piovere. Sarà una lotteria nella roulette di Montecarlo. 15.05 Ladietro la Safety Car obbliga i piloti a montare le gomme full wet. Tuttavia ora l’asfalto non è così bagnato, è da intermedie. 15.04DI NUOVO! Grande confusione a Montecarlo. 15.03 E’ una lotteria. Ora quasi tutti montano gomme da full wet, comprese le Ferrari e le Red Bull. 15.02 Ora ha smesso di piovere. 15.00 Il giro di formazione avverrà ...

