LIVE – Djokovic-Schwartzman 1-0 | ottavi di finale Roland Garros 2022 | RISULTATO in DIRETTA

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Djokovic-Schwartzman, incontro valido per gli ottavi di finale del Roland Garros 2022. Il serbo, dopo aver passeggiato nelle sue prime tre uscite, incontra un avversario che in passato ha avuto modo di impensierirlo. Nole, infatti, conduce per 5-0 nei precedenti. Uno di questi, però, si è proprio disputato nello Slam parigino. Era il terzo turno dell'edizione 2017 ed il numero uno del mondo riuscì ad imporsi solamente al set decisivo. Djokovic partirà ampiamente favorito ma è bene non sottovalutare l'argentino, che sulla terra francese non parte mai battuto a priori. 'El Peque' è pronto a dare battaglia. Al secondo turno contro lo spagnolo Munar si è trovato sotto di due set.

